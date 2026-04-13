Подсчитаны дополнительные доходы России от нефти

Доллар сдаёт позиции, поскольку цены на нефть снова растут, рассказал в беседе с RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«В это же время дисконт нефти Urals к Brent значительно сократился на фоне закрытого Ормузского пролива. Переговоры между США и Ираном находятся на паузе», — отметил он.

По его оценкам, бюджет России имеет шанс получить не менее 1-2 трлн рублей дополнительных доходов и сократить бюджетный дефицит.

«Ситуация на Ближнем Востоке может продолжить влиять на рубль ещё долго, так как нефть далеко не сразу упадёт до уровней начала 2026 года, поскольку значительная часть инфраструктуры нефтедобычи стран Персидского залива была разрушена», — поделился он.

И дефицит сохранится даже после открытия Ираном Ормузского пролива, продолжил Шнейдерман.

«Полагаем, что в апреле рубль будет иметь тенденцию, скорее, к укреплению. Вполне вероятно, что в середине весны внебиржевой курс доллара может находиться в диапазоне 74-80 рублей», — рассказал он.

Ранее цены на нефть превысили $102 после слов президента США Дональда Трампа об Ормузском проливе.