Прошедшие в Пакистане переговоры между США и Ираном завершились безрезультатно. По данным информированных источников, главным камнем преткновения стало требование Тегерана о контроле над Ормузским проливом и отказ передавать запасы обогащенного урана, сообщает РИА Новости.

Иранская делегация назвала себя «Минаб 168» — в память о школе, разбомбленной американцами, и 168 погибших детях. Спикер парламента Ирана еще до встречи заявил, что доверия к противоположной стороне нет.

По данным аналитиков, за провалом переговоров стояли финансовые интересы. Трамп рассчитывал получить долю от сборов за проход танкеров через Ормузский пролив (порядка 10–20 млрд долларов в год), но иранцы отказались платить. После этого американский лидер объявил о полной блокаде пролива, приказав конфисковывать все суда с иранской нефтью.

Трамп и его советники считают, что морская блокада — идеальное решение, поскольку почти не несет военных рисков и душит экономику Ирана. Однако эксперты убеждены, что эскалация обходится США и их союзникам дороже, чем подрыв устойчивости Ирана. При полной блокировке пролива мировой кризис ускорится в разы.

Американские энергетические компании Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips уже предупредили власти о риске обострения энергокризиса. Ради сверхприбылей производители гонят нефть на экспорт, что вызывает дефицит в США и резкий рост цен на АЗС, что чревато беспорядками.

По подсчетам Financial Times, Россия уже получает около 150 млн долларов дополнительных доходов в день за счет подорожания нефти. При сохранении цен на уровне 100 долларов за баррель годовая сверхприбыль может составить 71 млрд долларов. В случае эскалации и роста цен до 200 долларов эта сумма может достичь 247 млрд долларов в год.