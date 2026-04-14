Changan понесла рекордные убытки на российском рынке в 2025 году

По данным Interfax, выручка российского представительства китайского автоконцерна Changan — ООО «Чанъань Моторс Рус» — по итогам 2025 года сократилась на 45,6% и составила 115,6 млрд рублей, следует из бухгалтерской отчетности компании.

Компания получила отрицательный результат в размере почти 9,5 млрд рублей, что произошло впервые с 2020 года. Для сравнения, рекордную прибыль в 7,5 млрд рублей «дочка» Changan получала в 2023 году, а максимальная выручка была зафиксирована в 2024 году — 212,5 млрд рублей.

В отчетности указано, что размер выручки скорректирован на величину бонусов дилерам (15,2 млрд рублей) и компенсаций скидок банкам для субсидирования продаж (11,9 млрд рублей). Себестоимость продаж снизилась на 35,5% до 131,8 млрд рублей, а валовый убыток составил 16,1 млрд рублей против 8,2 млрд рублей валовой прибыли годом ранее.

Прочие доходы компании подскочили в 8,2 раза до 15,9 млрд рублей, из которых 14,8 млрд рублей сформированы за счет курсовых разниц. Краткосрочные обязательства за год выросли в 1,5 раза до 104,6 млрд рублей, в основном за счет увеличения кредиторской задолженности до 103,4 млрд рублей.

