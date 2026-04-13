Кремль оценил последствия блокировки Ормузского пролива
Многие детали по теме блокировки Ормузского пролива США остаются неясными, но может существенно повлиять на мировые рынки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, блокада Ормузского пролива, осуществляемая США, скорее всего, окажет негативное воздействие на международные рынки, передает ТАСС.
Он отметил, что с большой долей уверенности можно предположить продолжение негативных тенденций на фоне таких действий.
Песков подчеркнул, что многие детали, связанные с блокированием пролива, пока остаются неясными и непонятными.
Также представитель Кремля объяснил, что пока рано давать развернутые оценки ситуации в Ормузском проливе, поскольку информация о происходящем ограничена.
Ранее резидент США заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.
Элитные части ВС Ирана запретили иностранным боевым кораблям приближаться к этой акватории.
Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало блокады иранских портов с 13 апреля.