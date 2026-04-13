$76.9790.01

Казахстан резко нарастил поставки нефти на мировой рынок транзитом через РФ

Лера Букина

Каспийский трубопроводный консорциум (КПК) в марте нарастил экспорт сырой нефти на 48% по сравнению с февралем — до 1,58 млн баррелей в сутки (6,196 млн тонн). Рост стал возможен благодаря возобновлению полноценной добычи на крупнейшем казахстанском месторождении Тенгиз, сообщили Reuters два отраслевых источника.

© РИА Новости

Эксплуатация месторождения, обеспечивающего около 2% мировой суточной добычи, была приостановлена в январе из-за аварий на электросетях. На прошлой неделе гендиректор Tengizchevroil Уильям Лакоби заявил, что добыча полностью восстановлена.

Работа КПК также осложнялась ударами украинских беспилотников по российскому терминалу. В конце ноября одна из трех плавучих пристаней была разрушена, что привело к временной остановке. Тем не менее в минэнерго Казахстана сообщили, что экспорт через КПК остается стабильным. Представители консорциума отказались от комментариев.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил Financial Times, что в настоящее время изучаются «наихудшие сценарии» в связи с повышением цен на топливо. Конфликт на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива вновь поставили Европу перед жесткими энергетическими реалиями.