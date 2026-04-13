Еврокомиссия на саммите предложит экстренные меры из-за ситуации на Ближнем Востоке
Европейская комиссия (ЕК) на саммите 23 апреля намерена предложить использовать нефтяные резервы Евросоюза (ЕС) из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.
«Европейская комиссия предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены», — сказала она.
12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот начнет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.