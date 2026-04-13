Названо условие, при котором мировые цены на газ резко вырастут

Если Иран нанесет прямые удары по газовым месторождениям Катара, мировые цены на газ могут подскочить до $700–800 за тысячу кубометров, заявил News.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Сейчас, по словам эксперта, котировки сдерживает межсезонье — потребление газа упало, жара и массовое использование кондиционеров еще не начались. Но ситуация может кардинально измениться в случае обмена ударами между Тегераном и Дохой. Тогда цены пойдут вверх. Пока же газовозы по-прежнему не ходят через Ормузский пролив, и рынок замер в ожидании.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни заявил, что навигация по Ормузскому проливу должна быть свободной, а любой другой морской путь — общественное благо для всех.

Также ранее стало известно, что в первом квартале 2026 года поставки с «Ямал СПГ» в страны Евросоюза выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5 млн тонн. Из них 1,8 млн тонн пришлось на март. Как подсчитала экологическая организация Urgewald, ЕС потратил на этот газ около €2,88 млрд.