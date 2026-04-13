Евросоюзу предложили пересмотреть планы по запрету импорта газа из РФ

Евросоюз рискует столкнуться с серьезными проблемами, если не пересмотрит планы по отказу от импорта российского газа с 2027 года. Об этом заявил гендиректор итальянской Eni Клаудио Дескальци, передает Reuters.

По словам топ-менеджера, у Брюсселя нет внятного ответа на вопрос, чем заменять 20 млрд кубометров газа из РФ, которые сейчас обеспечивают стабильную работу европейских электростанций. Он также отметил, что ближневосточный конфликт стал самым серьезным энергетическим потрясением за последние 40 лет, и в таких условиях отказываться от надежного источника неразумно.

Днем ранее Дескальци уже призывал приостановить запрет на импорт российского СПГ, указав, что возобновляемая энергетика не способна дать необходимую гибкость энергосистеме.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал отказ от российских энергоносителей «евросамоубийством», предупредив, что это обернется массовой бедностью для европейцев.