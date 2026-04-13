Будущий премьер Венгрии высказался о российской нефти

Венгрия не прекратит покупать нефть у России. Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса», будущий премьер-министр республики Петер Мадьяр, передает «Интерфакс».

Он также выразил надежду на снятие введенных Евросоюзом (ЕС) ограничительных мер против России после того, как будет завершен конфликт на Украине.

По итогам состоявшихся накануне выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Одержавший победу лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

