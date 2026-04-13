Рост доллара и цены на драгметаллы: как рынки реагируют на блокаду Ормузского пролива

В понедельник мировые рынки отреагировали на блокаду Ормузского пролива, объявленную США. Фьючерсы на нефть Brent подскочили на 7%, до $102 за баррель, сообщает Reuters.

Европейский индекс STOXX 600 снизился на 0,8%, а фьючерсы на американский S&P 500 потеряли 0,6%. Инвесторы уходили в защитные активы: доллар вырос почти до недельного максимума, тогда как евро опустился примерно на 0,3%, до $1,1692.

Золото и серебро подешевели: фьючерсы на драгметалл с поставкой в июне упали на 1% (до $4741,7 за унцию), а спотовая цена на серебро снизилась на 2% (до $74,36 за унцию).

Аналитик MST Marquee Сол Кавоник отметил, что рынок фактически вернулся к условиям, существовавшим до краткосрочного перемирия. Разница лишь в том, что теперь США блокируют и остающиеся иранские потоки нефти — до 2 млн баррелей в сутки.

В воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о намерении блокировать все суда, которые попытаются войти в Ормузский пролив или выйти из него. Также он поручил военно-морским силам США следить за такими судами и перехватывать их, если окажется, что они заплатили Ирану за проход.