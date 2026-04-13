Еще в одной стране захотели перейти на евро

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр высказался о том, будет ли его страна переходить на евро. Политика процитировало Bloomberg.

По его словам, переход на европейскую валюту отвечает интересам Венгрии. Однако он признал, что не может назвать конкретную дату перехода. Как пояснил Мадьяр, его правительство определит сроки вступления в еврозону после анализа состояния экономики.

В связи с этим агентство напомнило, что готовность будущего премьера к таким шагам резко отличается от позиции проигравшего премьер-министра Виктора Орбана.

Осенью прошлого года Орбан ЕС находится в ситуации распада. Поэтому Будапешту не следует связывать свою судьбу с Брюсселем теснее, чем сейчас.

В 2026 году Болгария отказалась от лева и стала 21-й страной, присоединившейся к еврозоне.