Целая эпоха подходит к концу: в КНР раскрыли, почему умирает доллар
Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $39 трлн. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США. В Китае обратили внимание на эти новости, заявив, что эпоха независимости доллара умирает. «ФедералПресс» приводит эксклюзивный перевод статьи с китайского издания Sohu.
«Долг США вырос до 39 триллионов долларов. Государственный долг полностью вышел из-под контроля, и он официально превысил астрономическую цифру в 39 триллионов долларов. Для империи, которая полагается на заемные деньги, чтобы выжить, ее финансы уже пронизаны дырами. Целая эпоха подходит к концу», – говорится в публикации.
В статье отмечается, что Китай уже давно ясно видит ситуацию и решительно сокращает свои запасы более десяти лет подряд – продавая облигации США, бешено покупая золото 16 месяцев подряд. Юань совершил большой прорыв в торговле нефтью и железной рудой, а центральные банки по всему миру отказались от доллара США и перешли на юань. В КНР отмечают, что это полный сдвиг в финансовой стратегии.
«Это канун краха гегемонии доллара. За последние несколько десятилетий Соединенные Штаты собирали финансы со всего мира, но теперь долговая черная дыра полностью заблокирована. Мир просыпается: кто осмелится поставить свой чистый капитал на зеленую бумажку, которая постоянно обесценивается? Китай видит суть насквозь: гегемония, опирающаяся на долги, в конечном итоге будет подавлена долгами», – пишут китайские журналисты.
В статье отмечается, что эпоха независимости доллара умирает, и наступила эпоха многополярности. Сейчас же в мире строится новый денежно-кредитный порядок.
Напомним, экономист Федоров допустил майское снижение доллара до 70–75 рублей.