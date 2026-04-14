Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $39 трлн. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США. В Китае обратили внимание на эти новости, заявив, что эпоха независимости доллара умирает. «ФедералПресс» приводит эксклюзивный перевод статьи с китайского издания Sohu.

«Долг США вырос до 39 триллионов долларов. Государственный долг полностью вышел из-под контроля, и он официально превысил астрономическую цифру в 39 триллионов долларов. Для империи, которая полагается на заемные деньги, чтобы выжить, ее финансы уже пронизаны дырами. Целая эпоха подходит к концу», – говорится в публикации.

В статье отмечается, что Китай уже давно ясно видит ситуацию и решительно сокращает свои запасы более десяти лет подряд – продавая облигации США, бешено покупая золото 16 месяцев подряд. Юань совершил большой прорыв в торговле нефтью и железной рудой, а центральные банки по всему миру отказались от доллара США и перешли на юань. В КНР отмечают, что это полный сдвиг в финансовой стратегии.

Курс доллара покатился вниз

«Это канун краха гегемонии доллара. За последние несколько десятилетий Соединенные Штаты собирали финансы со всего мира, но теперь долговая черная дыра полностью заблокирована. Мир просыпается: кто осмелится поставить свой чистый капитал на зеленую бумажку, которая постоянно обесценивается? Китай видит суть насквозь: гегемония, опирающаяся на долги, в конечном итоге будет подавлена долгами», – пишут китайские журналисты.

В статье отмечается, что эпоха независимости доллара умирает, и наступила эпоха многополярности. Сейчас же в мире строится новый денежно-кредитный порядок.

