Индонезия намерена нарастить стратегическое сотрудничество с Россией

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто провели в Москве переговоры, которые продлились около пяти часов. Итогом стали договоренности о расширении стратегического сотрудничества, в частности в энергетике, сообщил секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о долгосрочном партнерстве в нефтегазовом секторе, обеспечении энергобезопасности и развитии переработки полезных ископаемых. Джакарта считает Россию одним из ключевых партнеров, принимая во внимание ее вес на международной арене и ресурсный потенциал.

Сотрудничество не ограничится энергетикой — стороны намерены усилить взаимодействие в образовании, науке, технологиях, сельском хозяйстве и инвестициях, добавил Виджая.

Индонезия оказалась в числе государств, столкнувшихся с энергетическим кризисом из-за конфликта на Ближнем Востоке. В связи с этим 13 апреля президент азиатской республики Прабово Субианто прибыл в Москву для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.