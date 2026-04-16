Доллар США достиг шестинедельного минимума из-за Ирана

Курс доллара США опустился до самого низкого уровня с начала марта на фоне растущих ожиданий мирного соглашения с Ираном.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как следует из публикации, американская валюта теряет позиции по отношению к другим основным валютам из-за оптимизма инвесторов. Трейдеры начали избавляться от активов-убежищ после заявлений президента США Дональда Трампа о завершении конфликта.

Руководитель отдела азиатских исследований в компании ANZ Кхун Го подчеркнул, что рынки исходят из вероятности мирного урегулирования. Аналитик пояснил, что падение индекса американской валюты ниже ключевой отметки 98 приведёт к серьёзным последствиям для её позиций.

«Мы можем столкнуться с дальнейшим давлением на доллар», — резюмировал эксперт.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев отметил, что рубль может укрепиться на фоне высоких цен на нефть и ожидаемого притока валютной выручки от экспорта энергоресурсов.