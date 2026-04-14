В США высказались об опасениях насчет курса доллара

В США не боятся ослабления доллара из-за войны с Ираном. Об опасениях насчет курса доллара высказался министр финансов страны Скотт Бессент, его слова приводит ТАСС.

В интервью порталу Semafor глава ведомства заявил, что опасаться насчет курса национальной валюты не стоит.

«Как вы могли наблюдать на протяжении войны, доллар укрепляется. Так что я об этом не беспокоюсь», — пояснил Бессент.

Федеральной резервной системе (ФРС, выполняет функции центробанка) США в условиях американо-израильской военной операции против Ирана стоит занять выжидательную позицию по вопросу изменения базовой ставки.

Президент США Дональд Трамп в начале года связано со стремлением администрации Трампа избавиться от торгового дефицита и выровнять платежный баланс страны.