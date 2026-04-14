Цены на нефть упали

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent утром составила 97 долларов 89 центов за баррель. Это почти на полтора доллара ниже, чем на закрытии предыдущих торгов на лондонской бирже.

Котировки на нефть WTI на майские фьючерсы на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились на 2 доллара 33 цента — до 96 долларов 75 центов за бочку.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Вашингтон и Тегеран обсуждают проведение ещё одного раунда переговоров для досрочного прекращения боевых действий.