Курс рубля к ведущим валютам сегодня: динамика и прогнозы экспертов

Центробанк России установил официальный курс евро на 14 апреля на уровне 89,14 рубля — впервые с 24–26 января европейская валюта опустилась ниже отметки в 90 рублей. Курс доллара снизился до 76,25 рубля, юаня — до 11,13 рубля, сообщается на сайте регулятора.

По сравнению с предыдущими показателями (доллар — 76,97 рубля, евро — 90,01 рубля, юань — 11,25 рубля) американская валюта подешевела на 72 копейки, евро — на 87 копеек, китайская — на 12 копеек. Напомним, что курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые за полтора месяца еще на выходных.

События на рынке

Сегодня ожидается публикация индекса цен производителей в США, данных по торговому балансу Китая за март, а также ежемесячного отчета МЭА. В России акционеры ВТБ на внеочередном собрании рассмотрят конвертацию «префов» в обыкновенные акции, а акционеры «Яндекса» обсудят дивиденды за прошлый год.

На этой неделе инвесторы ждут сигналов от ЦБ РФ: будут опубликованы данные по мартовской инфляции и инфляционным ожиданиям, а также обзор «О чем говорят тренды» и недельный отчет Росстата. Индекс Мосбиржи 14 апреля, вероятно, останется в диапазоне 2700–2750 пунктов.

Прогноз по курсу валют на апрель

В апреле рубль продолжит укрепляться на фоне высоких цен на сырье и повышенных платежей нефтегазовых компаний в бюджет, сообщил РБК эксперт ПСБ Денис Попов. Спрос на валюту со стороны импортеров, напротив, остается подавленным из-за спада экономики. В ПСБ считают, что риски дальнейшего укрепления рубля сохраняются.

В УК «Первая» ожидают курс доллара на следующей неделе в диапазоне 75–78 рублей. Спартак Соболев из «Альфа-Форекс» прогнозирует укрепление рубля до 74–80 рублей за доллар. По его словам, монетарные власти могут сдержать чрезмерное укрепление рубля, если возобновят операции с резервами в рамках бюджетного правила.