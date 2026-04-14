В Минфине пообещали обсудить налог на сверхприбыль осенью

Замглавы Министерства финансов Алексей Сазанов не исключил, что осенью может обсуждаться вопрос налога на сверхприбыль. Об этом пишет РИА Новости.

«Таких предложений Минфин пока не озвучивал, в принципе у нас бюджетный цикл осенью, и бюджетный пакет будет рассматриваться только осенью, поэтому там какой-то особой спешки нет, изучаем информацию. Минфин такие предложения не направлял. Мы пока изучаем информацию», — сказал Сазанов.

В конце марта Сазанов говорил, что министерство финансов не планирует вводить налог на сверхприбыль для отдельных отраслей. В то время как министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство готово к диалогу о налоге на сверхприбыль в отдельных отраслях, однако этот вопрос является предметом для отдельного анализа.

В конце февраля лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предлагал ввести налог на сверхприбыль банковского сектора. Сверхприбыль предлагалось рассчитывать как превышение средней арифметической прибыли за 2026 и 2025 годы над средней арифметической прибылью за 2024 и 2023 годы. Ставку налога предлагалось установить на уровне 10% без возможности скидки при досрочной уплате.