Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Курс доллара на Forex во вторник, 14 апреля, опустился ниже 75 рублей впервые с 30 января, следует из данных ICE, отражающих композитные котировки нескольких форекс-брокеров.

По состоянию на 12:00 (мск) доллар снизился на 1,35 процента и торгуется на уровне 74,69 рубля, следует из данных сайта.

По прогнозу директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максима Тимошенко, торговый диапазон юаня с 13 по 17 апреля составит 11,15–11,3 рубля.

В пятницу, 10 апреля, курс доллара на внебиржевом рынке также падал до 75 рублей. За сутки стоимость валюты снизилась на 2,23 процента, что составило 1,73 рубля.

Аналитик фондового рынка «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев, в свою очередь, утверждал, что рубль существенно ослабнет к апрелю. К концу весны доллар может торговаться по 81–82 рубля.

Еще 19 марта курс евро, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 100 рублей впервые с сентября 2025 года. К 12:17 по московскому времени курс евро рос на 1,44 рубля относительно предыдущего закрытия — до 98,04 рубля. Минутами ранее он повышался до 100,10 рубля.