«Огонь по своим»: США нанесли неожиданный удар по союзникам

Эр-Рияд опасается, что блокада, введенная Дональдом Трампом, спровоцирует эскалацию и нарушит другие ключевые морские маршруты, сообщили региональные чиновники. В ответ Тегеран может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив — стратегический узел в Красном море, через который сейчас идет саудовский нефтяной экспорт, пишет Wall Street Journal.

Саудовской Аравии удалось перенаправить экспорт нефти через пустынные трубопроводы в порт Янбу на Красном море, вернув объемы к довоенным уровням — около 7 млн баррелей в сутки. Но если выход из Красного моря перекроют, эти поставки сорвутся. До войны в Газе через Баб-эль-Мандеб проходило около 9,3 млн баррелей нефти в сутки, но после атак хуситов показатель сократился вдвое.

Полуофициальное иранское агентство Tasnim заявило, что американская блокада может подтолкнуть Тегеран к закрытию выхода из Красного моря. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти написал в соцсетях, что Тегеран рассматривает Баб-эль-Мандеб так же, как и Ормузский пролив. По его словам, разрушить потоки мировой энергии можно «одним сигналом».

Если Иран решит закрыть пролив, он сделает это руками хуситов, считают эксперты. Йеменские повстанцы уже демонстрировали способность серьезно нарушать судоходство в этом коридоре.

Как отмечается, Эр-Рияд добивается дипломатического урегулирования. Саудовские чиновники сообщили WSJ, что получили от хуситов гарантии не атаковать королевство и его суда. При этом они предупредили США, что ситуация остается нестабильной, и группировка может активнее включиться в конфликт, если Иран усилит давление.

В понедельник вооруженные силы Ирана заявили, что если безопасность иранских портов окажется под угрозой, ни один порт в акваториях Персидского и Оманского заливов не будет в безопасности. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подчеркнула, что США не допустят, чтобы Иран шантажировал их или другие страны.