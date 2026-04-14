Ведущая экономика Европы перестанет нуждаться в прежних объемах газа

Летом 2026 года Германия резко нарастит выработку электроэнергии за счет солнечных электростанции. Об этом сообщило Bloomberg.

По прогнозам, с апреля по сентябрь эти объекты генерации произведут в среднем около 16,5 гигаватт. Это 31 процент больше, чем годом ранее. Как следствие, спрос на газ для производства электроэнергии снизится на 29 процентов.

Агентство отметило, что в этом году количество солнечных панелей в Германии вырастет на 15 процентов, что снизит остроту конкуренции с азиатскими покупателями за сжиженный природный газ (СПГ). Кроме того, Европа получит передышку, пополняя свои истощенные газохранилища перед следующей зимой.

Кроме того, за счет резкого роста эффективности солнечной энергетики выработка электроэнергии на газовом топливе в Германии в июле упадет до минимума в 2,5 гигаватт. Для станций на угле снижение составит 63 процента и достигнет 3,2 гигаватт в период с апреля по сентябрь.

В 2024 году солнечная энергия стала самым быстрорастущим источником энергии в Евросоюзе и впервые обогнала уголь по увеличению генерации. Солнечные электростанции обеспечили 11 процентов электроэнергии ЕС, опередив уголь.