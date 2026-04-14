Блокаду Ормузского пролива назвали выгодной для России

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию с блокадой Ормузского пролива и рассказал, какие выгоды из нее может получить Россия.

Накануне Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) приступило к блокаде Ормузского пролива. Перед этим американский лидер Дональд Трамп заявил, что США начнут останавливать все суда, которые попытаются пройти пролив. По его словам, в блокаде будут задействованы силы и других государств. Глава Белого дома поручил вычислять и перехватывать все корабли в международных водах, которые заплатили Ирану сбор за проход по проливу.

По словам Колташова, объявленная блокада Ормузского пролива может оказать на российскую экономику самое благоприятное воздействие.

Для России блокада — это анонс многомесячной войны, в которой Соединённые Штаты не могут кардинально изменить ситуацию в Персидском заливе. Это означает хорошие экспортные показатели, рост выручки и рентабельности сырьевых компаний, общее облегчение для экономики и укрепление рубля. Если укрепление рубля не будет искусственно остановлено нашей неолиберальной экономической командой из Минфина и ЦБ, это позволит населению вздохнуть после очень тяжёлого для него 2025 года — расширить потребление за счёт импорта и отечественных товаров с импортной составляющей. В целом мы можем рассчитывать, что 2026 год будет для России благоприятным в плане внешней торговли, если укрепление рубля продолжится и будет достаточно активным. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

Вместе с тем экономист обратил внимание на серьёзные риски для мировой экономики, связанные с блокадой пролива. С экономической точки зрения, по оценке эксперта, блокада фактически означает начало долгой многомесячной войны низкой интенсивности. Это неизбежно приведёт к росту мировых цен.

«Для мировых цен на нефть это означает, что они должны сохраняться на повышенном уровне — как минимум в зоне $100 за баррель. Рост цен затронет и другие товары, в частности, удобрения: азотные удобрения поставлялись из этого региона, и их дефицит ударит по многим странам, особенно по Европейскому Союзу», — сказал эксперт.

Особенно тяжёлой может оказаться ситуация для развивающихся стран. Экономист предупредил о рисках голода и недоедания из‑за роста цен на продовольствие и удобрения.

«Бедным странам будет тяжело: возможен голод и недоедание. Ирония в том, что западные компании сами сделали эти страны бедными, скупив или захватив добычу полезных ископаемых, получая сверхприбыли, а местное население оставив без работы и промышленности. Прибыль вывезена на Запад, а люди страдают от голода», — заявил специалист.

В то же время эксперт увидел в сложившейся ситуации и определённые возможности для развивающихся стран.

«Развивающиеся экономики получают шанс занять место западных производителей. Западные предприятия будут сокращаться в обрабатывающем секторе, а в развивающихся странах, наоборот, можно создавать новые производства и давать людям рабочие места. Тогда у людей появятся деньги, чтобы купить себе хлеб — пусть и дороже, чем в прошлом году. Деньги берутся, когда появляется работа, а с ней исчезает голод. Таким образом, дорогой хлеб — это, по сути, спутник отсутствия голода. Экономика так работает», — подчеркнул он.

По словам аналитика, хотя блокада Ормузского пролива несёт значительные риски для глобальной экономики, для России она может стать фактором укрепления внешнеторговой конъюнктуры и улучшения макроэкономической ситуации — при условии, что позитивные тенденции будут грамотно использованы.

Ранее стало известно, что китайский танкер Rich Starry, находящийся под санкциями США, прошёл через Ормузский пролив, несмотря на объявленную Трампом блокаду.