Названа возможная причина посещения Москвы президентом Индонезии

Визит президента Прабово Субианто в Москву на фоне мирового энергетического кризиса может быть связан с планами Индонезии частично заменить саудовскую нефть российской. Об этом рассказали опрошенные газетой «Ведомости» эксперты.

Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе визита в Москву 13 апреля провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Это третья поездка индонезийского политика в Россию в ранге главы государства. В ходе встречи стороны обсудили перспективы углубления российско-индонезийского партнерства, вопросы энергетической безопасности, а также поставки российских энергоносителей в условиях кризиса на Ближнем Востоке.

Президент России в числе наиболее перспективных направлений сотрудничества двух стран назвал космос, сельское хозяйство, фармацевтику и энергетику.

При этом собственная добыча Индонезии покрывает лишь треть суточных потребностей страны в сырье, а энергоресурсы с Ближнего Востока занимают порядка 25% энергоимпорта республики. Доля импорта российских нефтепродуктов в российско-индонезийском товарообороте – всего $210 млн. По данным на 2024 год, Россия поставляла в Индонезию преимущественно уголь ($874,7 млн), удобрения ($451,5 млн), пшеницу ($376,4 млн), сталь и железо ($232,4 млн), пишет газета.

До ноября 2025 года Индия, Китай и Турция потребляли почти все доступные объемы российского нефтеэкспорта. Кроме того, в тот период Индонезия и другие азиатские страны опасались вторичных санкций США, отметил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Александр Белогорьев.

По мнению Белогорьева, потенциально Россия может поставлять на индонезийский рынок 100 000–150 000 барр. в сутки и 100 000 барр. нефтепродуктов.

В свою очередь ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко обратил внимание на то, что из-за ситуации на Ближнем Востоке Россия частично могла бы заместить саудовскую нефть на индонезийском рынке.

«Но речь пока может идти лишь об объемах в пределах $700–800 млн в год», – пояснил он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. В результате Тегеран практически перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию мировых поставок нефти. 11-12 апреля прошли мирные переговоры между США и Ираном, однако они закончились безрезультатно.

На этом фоне президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов», а рынке отреагировали ростом цен на энергоносители.