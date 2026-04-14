В Индонезии заявили о готовности НПЗ перерабатывать нефть из России

НПЗ индонезийской государственной компании Pertamina могут перерабатывать российскую нефть, заявил корпоративный секретарь дочерней структуры Pertamina Роберт Думатубун.

«НПЗ компании Pertamina способны и могут перерабатывать российскую сырую нефть в готовые нефтепродукты», — приводит его слова Antara.

Ранее секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая заявил, что Россия и Индонезия договорились расширить энергетическое сотрудничество.

Министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия также сообщил, что Индонезия достигла договорённостей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России.