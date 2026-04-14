В мире готовятся к резкому замедлению экономического роста: что это значит

Международные инвесторы на фоне войны в Иране снизили ожидания по экономическому росту сильнее всего за последние четыре года, а инфляционные ожидания достигли почти пятилетнего максимума. Общий настрой участников рынка стал самым пессимистичным с июня 2024 года, сообщает profinance.ru со ссылкой на Bloomberg.

Агентство приводит результаты опроса управляющих фондами, он проведен Bank of America Corp (BofA). Стратеги банка во главе с Майклом Хартнеттом отмечают, что конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся 28 февраля, спровоцировал резкий скачок цен на нефть и газ. Это вызывает опасения, что удорожание энергоносителей затормозит мировую экономику и вынудит Центробанки повышать ставки для борьбы с инфляцией.

Тем не менее семь из десяти опрошенных по-прежнему считают рецессию маловероятной и ожидают «мягкой посадки» мировой экономики. При этом, предупреждают стратеги, ситуация на рынках не предполагает безоглядных покупок.

Инвесторы сохраняют длинные позиции по акциям, а для достижения новых максимумов потребуется снижение ставок и рост прибыли выше прогнозов. Уровень наличных средств за месяц не изменился, оставшись на отметке 4,3%, что говорит об отсутствии массового бегства в защитные активы.

Опрос проводился со 2 по 9 апреля среди 170 участников, управляющих активами на $511 млрд. Три четверти из них ответили до объявления о перемирии 8 апреля. Несмотря на пессимистичные настроения, S&P 500 уже отыграл потери, вызванные войной, а Nasdaq 100 может показать самую длительную серию роста с 2021 года.