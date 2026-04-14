Мелони назвала самое «эффективное оружие» для достижения мира на Украине

Экономическое давление на Россию остается «самым эффективным оружием» для достижения мира на Украине. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет Reuters.

«Экономическое давление, которое мы оказывали на Россию в течение этих лет, является самым эффективным оружием для содействия установлению мира, поэтому мы должны быть очень осторожны в своих дальнейших действиях», — сказала Мелони в ответ на вопрос о возможности ослабления Европой запрета на импорт российского газа.

Также Мелони выразила надежду на то, что прогресс по заключению мира между Россией и Украиной произойдет до вступления в силу запрета на импорт российского газа, который вступит в силу с 1 января 2027 года.

До этого итальянский премьер также заявила, что еще слишком рано рассматривать вариант возвращения к закупкам российского газа. Она выразила уверенность в том, что время для обсуждения подобного шага еще не пришло.

12 апреля гендиректор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци отметил, что ЕС нужно приостановить запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).