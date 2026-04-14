СМИ сообщили о возобновлении санкций США против российской нефти

Американские санкции против загруженной на танкеры российской нефти, приостановленные в марте, возобновились. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что администрация Трампа позволила истечь сроку, на который были приостановлены санкции против продажи российской нефти, находящейся на танкерах в море. А именно действие лицензии закончилось 11 апреля, и до этого дня не было понятно, продлит ли Вашингтон данную меру. При этом, пишет Politico, у России есть еще много способов обойти американские санкции.

«Еще до выдачи лицензии находящаяся под санкциями российская нефть уже попадала на рынок, потому что администрация Трампа более года не вводила никаких контрмер против России, будь то на продажу нефти или на критически важные закупки для военных нужд Кремля», — сказал помощник сенатора-демократа.

При этом подчеркнул, что администрация Трампа уже дала понять, что она готова «закрывать глаза» на продажу российской нефти, чтобы смягчить последствия войны в Иране. И поэтому лицензия «еще больше подтолкнула» посредников России к погрузке нефти на танкеры «в ожидании новой выгоды».

12 марта США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры. Лицензия действовала до 11 апреля. Министр финансов США Скотт Бессент тогда назвал эту меру краткосрочной.

14 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о возможном продлении США режима отказа от санкций на продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры.

