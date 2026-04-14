Центробанк: За пять лет не случилось системного ослабления рубля

В связи со всеми событиями, которые произошли за последние пять лет, системного ослабления рубля не произошло. Об этом на дискуссии в рамках Просветительских дней РЭШ заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

"При всей значительной волатильности курса по факту никакого системного ослабления рубля на фоне событий 2020-2025 годов не произошло вопреки всем опасениям. Да, инфляция была высокой пять лет, но и с этим мы постепенно справляемся", - передает его слова ТАСС.

Вызовы, которые были в этот период, Россия преодолела более достойно, чем некоторые эпизоды в прошлом - например, в 2007-2008 или в 2014-2015 годах, отметил Заботкин.