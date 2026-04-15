Нефтяные доходы РФ почти удвоились: как это скажется на рубле

По данным Международного энергетического агентства, в марте 2026 года Россия зафиксировала значительный рост экспортных поставок нефти и нефтепродуктов на зарубежные рынки по сравнению с предыдущим месяцем.

Экспортный доход составил 19 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает февральский показатель — 9,75 миллиарда, сообщает ИА DEITA.RU.

При этом мартовские поступления в нефтегазовую сферу оказались на 4,76 миллиарда долларов выше аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о существенной динамике в отрасли. Основные причины такого роста связаны с возникшими трудностями в транспортировке нефти с Ближнего Востока, что привело к значительному увеличению мировых цен на нефть.

Аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что экспорт нефти из России вырос на 270 тысяч баррелей в сутки, достигнув 4,6 миллиона, при этом объемы добычи поднялись до 8,96 миллиона баррелей в сутки. Такой рост свидетельствует о повышенной активности и результативности нефтяного сектора страны.

Для государственного бюджета это важный положительный фактор после слабого первого квартала. По предварительным оценкам Минфина, за первый квартал 2026 года нефтегазовые доходы сократились на 45,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,443 триллиона рублей. В то же время, рост цен на нефть, который начался с конца февраля, способствует увеличению налоговых сборов.

Согласно расчетам агентства Reuters, налоговые поступления по НДПИ на нефть могут достигнуть примерно 700 миллиардов рублей в апреле — в два раза больше, чем в марте, когда сборы составили около 327 миллиардов рублей. В этом же месяце цена Urals для целей налогообложения выросла до 77 долларов за баррель, превысив заложенные в федеральном бюджете ориентиры — 59 долларов.

Экономисты считают, что такое усиление нефтяных доходов станет дополнительным драйвером для укрепления курса рубля. Эффект повышения нефтяной выручки, как правило, проявляется с определённым временным лагом. В марте Банк России отмечал снижение курса рубля из-за сокращения продаж экспортных компаний и паузы в операциях Министерства финансов.

В тоже время, продажи валюты нефинансовыми организациями сократились на 7% по сравнению с февралем, достигнув 14,9 миллиарда долларов. Однако текущая картина по наполнению бюджета и ситуации с валютным курсом выглядит более оптимистично.

Согласно прогнозам Чернова, ожидается значительный рост нефтегазовых доходов в апреле по сравнению с мартом. Специалист предполагает, что курс доллара в ближайшие недели будет находиться в диапазоне 76–80 рублей, с возможным снижением к диапазону 75–78 рублей, при условии, что цена Urals сохранит достигнутые уровни.