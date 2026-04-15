Маркетплейсы бьют тревогу: единый НДС в 22% обрушит рынок

Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) предложила ужесточить трансграничную электронную торговлю. Ритейлер поддержал идею единовременного введения НДС в 22% на e-commerce со следующего года, сообщают «Ведомости».

Изначально Минфин предлагал поэтапное повышение НДС: с 5% в 2027 году до 20% в 2030-м. Позже Минпромторг выступил за введение полной ставки сразу. Ритейлер выступает за поэтапное повышение, которое принесло бы бюджету почти 100 миллиардов рублей.

Зарубежные продавцы сейчас не платят налоги и не несут расходы на маркировку, сертификацию и другие обязательные сборы, что создаёт неравные условия с российскими производителями.

Маркетплейсы называют рискованной инициативу Минпромторга и выступают за поэтапный подход Минфина, который позволит бизнесу адаптироваться без резких колебаний, иначе рынок трансграничной торговли может резко сократиться, а цены для покупателей вырастут.