Вероятность снижения курса доллара до 60 рублей оценили

В стране практически нет заинтересованных сторон, включая Центробанк (ЦБ), в падении доллара до 60 рублей, поэтому подобный сценарий маловероятен даже в краткосрочной перспективе, считает инвестор, серийный предприниматель Сергей Гришин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт объяснил, что в настоящее время наблюдается укрепление рубля, отчасти связанное с решением временно отменить бюджетное правило.

«Рост цен на нефть заставляет многих ожидать дальнейшего укрепления рубля. Но, во-первых, это временный фактор, а во-вторых, влияние нефти на курс рубля снизилось: доля сырьевого экспорта в экономике страны сейчас относительно невелика. Еще один фактор, ограничивающий дальнейшее укрепление рубля, — снижение ключевой ставки. Кроме того, текущий курс устраивает ЦБ», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Гришин дополнил, что при более сильном укреплении рубля могут пострадать отрасли, ориентированные на экспорт товаров.Стоит также учитывать, что доллар ослаб на несколько процентов — это тоже влияет на курс рубля к доллару, заключил эксперт.

В понедельник, 13 апреля, курс евро на российском межбанковском рынке опустился ниже 89 рублей впервые с 26 января. Курс доллара на межбанковском рынке к этому времени вплотную приблизился к 76 рублям.