Бюджет РФ в апреле может получить 1 трлн нефтегазовых доходов

Ближневосточный конфликт спровоцировал рост спроса на российскую нефть и ее стоимость, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

По данным МЭА, доходы РФ от экспорта в марте составили $19,04 млрд, при этом физические поставки выросли всего на 4,7% — до 7,13 млн баррелей в сутки. Причиной стал ценовой скачок: средняя цена Urals подскочила с $44,6 в феврале до $77 в марте.

По оценке управляющего партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, нефтегазовые доходы бюджета по итогам апреля могут увеличиться на 60% относительно марта и составить около 1 трлн рублей — самый высокий уровень с середины 2024 года. Эксперт пояснил, что мартовские поступления (617 млрд рублей) рассчитывались по февральским ценам, а ценовой всплеск отразится в апрельских платежах по НДПИ и НДД.

Российская нефть сейчас продается без дисконта, а в ряде случаев с премией. Стоимость партий Urals с доставкой в Китай достигла $109,7 за баррель (премия к Brent — $6), в Индию — $125,7 (премия $5,4). Как отмечается, спрос подогревает конкуренция между Нью-Дели и Пекином, а также временное снятие США ограничений на продажу топлива, погруженного до 12 марта (лицензия истекла 11 апреля, о продлении не объявлено).

Дальнейшая динамика цен зависит от переговоров США и Ирана 16 апреля. В случае успеха котировки могут опуститься ниже $100, но вряд ли упадут ниже $90. При эскалации и ударах по иранской инфраструктуре цены могут уйти к $150, а при затягивании боевых действий — приблизиться к $200, полагают эксперты.