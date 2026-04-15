Новые возможности для РФ: Китай ограничит «токсичный» импорт СПГ

КНР готовится ограничить «токсичный» импорт сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2025 году объем импорта СПГ Китаем снизился на 11%, достигнув 68,4 млн тонн. Это произошло из-за замедления экономического роста, увеличения собственной добычи и расширения трубопроводных поставок. Китай получает газ по трубопроводам из России, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Мьянмы.

За период с января по октябрь 2025 года объем экспорта российского трубопроводного газа в Китай увеличился на 17,8%, достигнув 7,85 млрд долларов. Газопровод «Сила Сибири» обеспечил транспортировку на 25% больше газа по сравнению с 2024 годом, а именно 39 млрд кубометров.

Китай также расширил импорт СПГ, воспользовавшись терминалом в Бэйхае для поставок от проектов «Арктик СПГ-2» и «Портовая СПГ». В результате в 2025 году объем импорта СПГ из России вырос до 9,8 млн тонн, что на 1,6 млн тонн больше, чем в предыдущем году.

Конфликт в Персидском заливе привел к сокращению поставок сжиженного природного газа из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов на 29%. Эксперты полагают, что в ближайшее время импорт не восстановится из-за возможных перебоев и роста цен. Катар столкнется с необходимостью многолетнего ремонта, что снизит его производство СПГ на 12,5 миллионов тонн в год в течение 3-5 лет.

Китай выражает недоверие к администрации Белого дома и негативно оценивает энергоносители из стран Персидского залива. Усиление связей между США и Саудовской Аравией уменьшает привлекательность поставок из этого региона для китайских партнеров.

Китай будет уделять основное внимание развитию внутренней добычи и надежным альтернативным источникам, включая российские газопроводы. Проекты «Сила Сибири» (38 млрд кубометров в год) и «Сила Сибири — 2» (50 млрд кубометров) обладают значительным потенциалом, говорится в материале.