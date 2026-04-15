Россия может удвоить экспорт одного источника энергии

В правительстве обсуждают создание единого оператора для поставок торфа за рубеж на базе «РусГидро», пишут «Известия». Этот вопрос рассматривался на совещании у первых вице-премьеров Дениса Мантурова и Александра Новака.

Сейчас экспорт торфа из России приносит около 1,5 млрд рублей в год, но рынок сильно раздроблен — поставками занимается множество мелких компаний. Как считает член экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев, консолидация упростит внешнеторговые процедуры и логистику, сделает потоки прозрачнее и позволит уже через год после создания оператора увеличить экспорт вдвое.

Торф — это возобновляемое ископаемое, которое образуется из болотных мхов. Его используют как топливо для электростанций и отопления, а также как удобрение в сельском хозяйстве. В Минэнерго изданию сообщили, что сейчас вопрос прорабатывают несколько ведомств вместе с представителями отрасли.

Ранее заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев заявил, что регион видит перспективы международного сотрудничества в освоении месторождений торфа.