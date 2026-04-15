Украину предупредили о длительных отключениях электричества

Отключения электричества на Украине летом могут достигать нескольких часов утром и вечером из-за сильной жары. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные местным изданием "Телеграф".

По прогнозам синоптиков, летом на Украину могут прийти "волны жары", когда температура воздуха днем будет подниматься до 35-40 градусов, а ночью столбики термометров не опустятся ниже +25 градусов.

Поэтому, как пояснили изданию эксперты, самая сложная ситуация с электроснабжением ожидается именно в летние месяцы. Помимо жаркой погоды, когда люди массово используют климатическую технику, на дефицит электроэнергии в сети будет влиять плановый вывод в ремонт энергоблоков атомных станций. Параллельно из системы выводят по два блока, а это лишает ее от 1,5 до 2 ГВт генерационных мощностей. По словам экспертов, отключения могут применяться утром на период около двух часов и на три-четыре часа во время вечернего пика потребления.

Как поясняют эксперты, украинская энергосистема не восстановлена после масштабных повреждений. Отсутствие массовых веерных отключений объясняется теплой погодой, которая позволила временно снизить нагрузку на сети. Дефицит генерации пока удается "маскировать" за счет ограничений мощности для промышленных потребителей.

На Украине с конца 2025 года начались проблемы с электроснабжением на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Впоследствии состояние энергосистемы удалось немного стабилизировать, однако в случае перегрузок по-прежнему могут применяться экстренные отключения. В начале апреля первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщал, что украинские энергетики пока не смогли восстановить порядка 5 ГВт генерирующих мощностей теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций, которые были повреждены в течение отопительного сезона. По его словам, было выведено из строя более 9 ГВт мощностей, на данный момент удалось восстановить только 4 ГВт из них.