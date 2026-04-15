Объем импорта туруслуг в РФ по итогам 2025 года оценивается в 50 миллиардов долларов

Объем импорта туристических услуг в России по итогам 2025 года оценивается примерно в 50 млрд долларов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ссылаясь на данные Центробанка.

По его словам, на фоне укрепления рубля зарубежные курорты лишь начинают активнее конкурировать за российских туристов. При этом он подчеркнул значительный потенциал внутреннего рынка: если регионам удастся привлечь хотя бы половину туристов за счет развития инфраструктуры и повышения качества услуг, речь может идти о перераспределении порядка 25 млрд долларов в пользу отечественной экономики.

Дмитрий Чернышенко призвал к консолидации усилий федеральных ведомств, региональных властей и представителей отрасли для сохранения положительной динамики турпотока в условиях растущей конкуренции с иностранными направлениями.

Вице-премьер также напомнил о стратегических целях: к 2030 году общий объем туристических поездок по стране должен достичь 140 млн, а вклад отрасли в ВВП – увеличиться до 5%.