На Западе бьют тревогу из-за риска нового глобального дефицита

Шесть недель военных действий в Персидском заливе и блокада Ормузского пролива нанесли удар не только по нефтяному, но и по продовольственному рынку, подсчитали эксперты Rystad Energy. По данным норвежской компании, из-за перекрытия маршрута на мировые рынки не поступили значительные объемы азотных удобрений — 15% глобального экспорта аммиака (около 1,5 млн тонн) и 21% карбамида (порядка 10 млн тонн), передает РИА Новости.

Оба вида удобрений производятся из природного газа, которым богаты страны Персидского залива. Крупнейшие производители аммиака в регионе — саудовская Sabic, катарская QAFCO (4 млн тонн аммиака и 5,5 млн тонн карбамида в год), а также совместное предприятие OMIFCO. По карбамиду Иран, Катар и Саудовская Аравия год назад обеспечивали 36% мировой экспортной торговли.

Основные покупатели ближневосточных удобрений — Индия (крупнейший импортер карбамида), а также Южная Корея, Марокко, Австралия и Таиланд. При этом сама Индия входит в десятку крупнейших поставщиков сельхозпродукции, экспортируя в США рис, морепродукты, специи и чай на сумму более $1,5 млрд. Продукты питания из Индии закупают те же страны, которые поставляют ей удобрения — ОАЭ, Саудовская Аравия и Ирак.

Блокада Ормузского пролива вызвала двойной негативный эффект. На мировые рынки недопоставлено свыше 400 млн баррелей нефти, что ведет к дальнейшему росту цен на топливо. Одновременно дефицит удобрений ударит по урожайности сельского хозяйства. Традиционные экспортеры продовольствия начнут придерживать запасы для обеспечения собственной безопасности, а также в расчете на сверхприбыль, говорится в материале.

Как уточняется, лучше всего приближающийся кризис переживут страны, обладающие собственной базой удобрений и развитым агросектором — США (53 млн тонн в год), Россия (48,1 млн тонн) и Индия (48,7 млн тонн).