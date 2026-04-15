Доля России в импорте нефти в Чехии сократилась до минимума

Крупнейшим поставщиком нефти в Чехию в 2025 году стал Азербайджан. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Чехия закупила в Азербайджане 42% полученной в прошлом году нефти. Доля РФ в импорте этого вида энергетического сырья сократилась, согласно агентству, до минимума. Поставки из России составили 7,7% от общего объема поступившей в республику в 2025 году нефти.

Чехия после 24 февраля 2022 года ускорила диверсификацию источников получения нефти, постепенно отказавшись от поставок из РФ. Энергосырье сейчас поступает в республику, в частности, из Норвегии, Казахстана и Саудовской Аравии. В общей сложности в 2025 году Чехия получила 6,85 млн тонн нефти. В годовом исчислении это на 5,5% больше.