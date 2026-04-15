Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление лидера победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра о дальнейших поставках российской нефти в страну и оценил соответствующие перспективы.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия пока не может отказаться от нефти из России, а поставки сырья по трубопроводу «Дружба» имеют для страны критическое значение. По его словам, Будапешт рассчитывает, что Украина возобновит транзит в конце апреля как и обещала ранее.

Эксперт отметил, что поставки российской нефти для Венгрии — не только вопрос экономики, но и важный рычаг в дипломатических переговорах на разных уровнях.

Венгрии не стоит торопиться с отказом от российской нефти — и дело не только в экономике. Поставки нефти из России стали важным инструментом дипломатического торга сразу по нескольким направлениям. Во‑первых, это рычаг в отношениях с Брюсселем: Будапешт может использовать вопрос энергопоставок как аргумент в переговорах с ЕС — например, добиваясь каких‑то уступок или компенсаций за выполнение общих решений. Во‑вторых, нефть — это элемент взаимодействия с Украиной, через территорию которой проходит нефтепровод «Дружба». В‑третьих, этот вопрос затрагивает отношения с самой Россией: стабильные поставки обеспечивают определённую степень предсказуемости и сотрудничества. И наконец, тема энергоресурсов может играть роль и в диалоге с США, которые активно продвигают политику отказа от российских энергоносителей. Поэтому с точки зрения национальных интересов Венгрии быстрый отказ от российской нефти нецелесообразен: он лишит страну важного переговорного ресурса. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

По словам Юшкова, инфраструктура региона исторически ориентирована на российскую нефть, что делает её критически важной для стабильности топливного рынка Венгрии и возможностей экспорта.

«Нефтеперерабатывающие заводы Венгрии и Словакии построены на концах нефтепровода „Дружба“ и технологически настроены под переработку российского сорта нефти. Это даёт сразу несколько преимуществ: во‑первых, позволяет закупать сырьё по наиболее выгодным ценам; во‑вторых, сдерживает рост цен на топливо на внутреннем рынке. Кроме того, получая достаточные объёмы российской нефти, Венгрия может не только закрывать собственные потребности, но и перерабатывать её в нефтепродукты с последующим экспортом на Украину — как она успешно делала это в прошлом. Такая схема экономически целесообразна и давно отработана», — сказал специалист.

Переход на альтернативные источники нефти потребует от Венгрии не только значительных финансовых вложений, но и перестройки логистических цепочек, добавил эксперт. Главная преграда сегодня — перекрытие Украиной участка «Дружбы». Решение проблемы будет зависеть от итогов сложных переговоров, где экономические вопросы тесно переплетены с политическими.

«Хотя Венгрия технически способна получать нефть альтернативными путями — например, морским путём через Хорватию с последующей наземной транспортировкой, — такая схема имеет серьёзные ограничения. Во‑первых, пропускная способность хорватской инфраструктуры не рассчитана на полный объём, который ранее шёл через «Дружбу». Во‑вторых, возникают дополнительные затраты: оплата портовых услуг, фрахт танкеров, транзит через третьи страны. В‑третьих, сроки поставок удлиняются, а логистика усложняется. Всё это приводит к росту конечной стоимости нефти на 20–30 % по сравнению с трубопроводными поставками из России. Сейчас транзит по «Дружбе» заблокирован Украиной. Для его возобновления потребуется двустороннее соглашение, в рамках которого Киев может выдвинуть политические требования: например, отказ Венгрии от блокирования решений ЕС по антироссийским санкциям или финансовой поддержке Украины. Долгосрочно это означает, что Будапешт стоит перед выбором: либо нести существенные экономические издержки, либо идти на дипломатические компромиссы», — заключил аналитик.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, что Евросоюз планирует обсудить с новым правительством Венгрии возможность поставок нефти по трубопроводу, который проходит через Хорватию.