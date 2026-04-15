Согласно данным системы отслеживания судов LSEG, газовоз «Валера» (ранее назывался «Великий Новгород») загрузил партию СПГ на «Портовой» 25 января и доставил ее на терминал в китайском Бэйхае. Это уже вторая отправка с предприятия после того, как США сняли ограничения, сообщает Reuters.

Завод мощностью 1,5 млн тонн в год запустили в сентябре 2022 года, но он был вынужден приостановить экспорт из-за санкций, введенных Вашингтоном на фоне конфликта на Украине. Первая после перерыва партия прибыла в Китай еще в декабре прошлого года. Помимо «Портовой», СПГ в Бэйхай также поставляет находящийся под санкциями «Арктик СПГ-2».

До введения ограничений завод в зимний период отгружал в Китай в среднем две партии в месяц. С марта 2025 года помимо двух поставок в КНР предприятие также направляет один танкер в месяц в Калининград. Изначально основными покупателями «Портовой» были Турция и Греция, позже география расширилась за счет Китая, Испании и Италии.

Китай поставил под угрозу экономическую безопасность соседней страны

Ранее РИА Новости сообщило, что КНР готовится ограничить «токсичный» импорт сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и ОАЭ. В 2025 году объем импорта СПГ Китаем снизился на 11%, достигнув 68,4 млн тонн. Это произошло из-за замедления экономического роста, увеличения собственной добычи и расширения трубопроводных поставок. Китай получает газ по трубопроводам из России, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Мьянмы.