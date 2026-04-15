Золото застряло между деэскалацией и инфляцией

Золото колеблется в районе $4810 за унцию, отыгрывая новости о возможном втором раунде мирных переговоров между США и Ираном. Накануне металл вырос более чем на 2% на надеждах на дипломатию, но в среду снова скорректировался, сообщает Bloomberg.

© if24.ru

Как отмечают аналитики Pepperstone, рынок «застрял между ожиданием деэскалации и сохраняющимся инфляционным давлением». ФРС США придерживается позиции «высокие ставки надолго», что оказывает давление на золото. С начала войны (28 февраля) металл потерял около 9%, так как инвесторы распродавали его для покрытия убытков на других рынках.

Ситуация на Ближнем Востоке остаётся хрупкой: США проводят морскую блокаду, Иран обдумывает паузу в собственных поставках через пролив. Даже если война закончится, восстановление энергетической инфраструктуры, повреждённой ракетами и дронами, займёт время, подчеркивают эксперты.