Десяткам стран мира предсказали скачок инфляции

Продолжение войны на Ближнем Востоке грозит ряду стран замедлением темпов экономического роста и ускорением инфляции. Об этом заявила президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Ее процитировал ТАСС.

© Lenta.ru

По ее словам, чем дольше будет тянуться этот конфликт, тем болезненнее будут его последствия. По оценкам банка, нефтяные котировки надолго застрянут на отметке в 100 долларов за баррель. А рост в странах, где работает эта организация, замедлится на 0,4 процентных пункта. Инфляция же там вырастет примерно на полтора процента.

По прогнозам Международного валютного фонда, если американо-иранский конфликт не завершится, а высокие цены на энергоносители не снизятся, то может разразиться глобальная рецессия, которая с 1980 года случалась всего четыре раза. Не исключено, что глобальный экономический рост может упасть ниже двух процентов в ближайшие два года, а общая инфляция достигнет шести процентов.