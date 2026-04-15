Путин заявил о сокращении ВВП России

Владимир Путин заявил о сокращении ВВП страны за январь и февраль 2026 года на 1,8%.

Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.

"Статистические данные показывают, что уже 2 месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается", – сказал российский лидер.

Среди причин отрицательной динамики он назвал календарные, сезонные и погодные факторы. Путин уточнил, что в январе рабочих дней было на два меньше, чем годом ранее, а в феврале – на один.

Глава государства отметил, что, несмотря на наличие объективных факторов, они не являются единственным определяющим элементом для деловой и инвестиционной активности в стране. В связи с этим, он дал указание финансовому блоку разработать комплекс мер, направленных на стимулирование экономического роста.

Путин также добавил, что траектория макропоказателей страны пока находится ниже прогнозов. Причем речь идет не только об ожиданиях экспертов, но и о расчетах самого правительства и Центрального банка. В связи с этим он поручил представить конкретные предложения по возобновлению роста экономики РФ.

Ранее в ВТБ рассказывали, что ключевая ставка Банка России будет снижаться постепенно и без резких колебаний, поэтому к концу года она может опуститься примерно до 12%. Регулятор, вероятно, будет двигаться в сторону смягчения денежно-кредитной политики без "отскоков" вверх. Текущий тренд, как ожидается, сохранится и в дальнейшем.