Трамп заявил об экономическом буме в США после войны с Ираном

Лера Букина

Американский лидер Дональд Трамп предсказал экономический бум в США после завершения войны с Ираном. В интервью Fox Business президент заявил, что фондовый рынок уже начал восстанавливаться, а после окончания конфликта его ждет настоящий подъем.

Трамп заявил об экономическом буме в США после войны с Ираном
Глава Белого дома также выразил уверенность, что нефтяные цены вернутся на уровень, предшествовавший началу военной операции «Эпическая ярость». Признав, что экономика получит удар, он подчеркнул: этот удар будет преодолен, и страна полностью восстановится.

«Что бы это ни было, мы пройдем через это», — резюмировал Трамп.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран допустил возможность переговоров с Вашингтоном по параметрам обогащения урана.

По его словам, иранская сторона всегда подчеркивала, что готова обсуждать уровень и характер обогащения, однако оно должно соответствовать реальным потребностям страны.

Дипломат также подтвердил, что Иран настаивает на своем законном праве на мирный атом, которое закреплено в Договоре о нераспространении ядерного оружия, участником которого является республика. При этом он опроверг публикации в СМИ о возможных конкретных сроках приостановки обогащения урана.