Трамп заявил об экономическом буме в США после войны с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп предсказал экономический бум в США после завершения войны с Ираном. В интервью Fox Business президент заявил, что фондовый рынок уже начал восстанавливаться, а после окончания конфликта его ждет настоящий подъем.

Глава Белого дома также выразил уверенность, что нефтяные цены вернутся на уровень, предшествовавший началу военной операции «Эпическая ярость». Признав, что экономика получит удар, он подчеркнул: этот удар будет преодолен, и страна полностью восстановится.

«Что бы это ни было, мы пройдем через это», — резюмировал Трамп.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран допустил возможность переговоров с Вашингтоном по параметрам обогащения урана.

По его словам, иранская сторона всегда подчеркивала, что готова обсуждать уровень и характер обогащения, однако оно должно соответствовать реальным потребностям страны.

Дипломат также подтвердил, что Иран настаивает на своем законном праве на мирный атом, которое закреплено в Договоре о нераспространении ядерного оружия, участником которого является республика. При этом он опроверг публикации в СМИ о возможных конкретных сроках приостановки обогащения урана.