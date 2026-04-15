Минпромторг озвучил стоимость обновления авиапарка России

Минпромторг озвучил стоимость Комплексной программы развития гражданской авиации (КПГА), пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя министра Геннадия Абраменкова. На масштабное обновление парка гражданской авиации до 2035 года потребуется более трех триллионов рублей.

Комплексная программа развития авиаотрасли была утверждена в июне 2022 года. Текущий план, сформированный совместно со Сбербанком, предполагает, что авиакомпании получат около 570 новых воздушных судов. Эта оценка признана экспертами отрасли более реалистичной, чем предыдущая версия от мая 2024 года, которая декларировала амбициозную цель в 994 самолета уже к 2030 году.

По данным «Ведомостей», новую версию КПГА официально представят после завершения сертификации импортозамещенных версий ключевых самолетов: МС-21, SJ-100 и Ил-114.

Правительство рассчитывает получить все необходимые документы до конца 2026 года, однако это не гарантирует моментального начала массовых поставок, отмечают «Ведомости». Одним из факторов газета называет высокую нагрузку на мощности авиазаводов в Иркутске, Казани и Комсомольске-на-Амуре, где производство пассажирских лайнеров ведется параллельно с выполнением приоритетного гособоронзаказа.

Кроме того, в 2022 году Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) пришлось решать задачу замещения десятков импортных авиационных систем российскими аналогами, которые до этого РФ не производила.