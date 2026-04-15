Искусственный интеллект и Трамп нанесли серьезный удар по одному виду металла

Стоимость меди достигла рекордных уровней на фоне двух факторов: активного развития центров обработки данных и торговой политики США, пишет аналитик Совкомбанка Лариса Скребкова, передают «Ведомости». За 2025 год цена металла взлетела на 42,2%, а в 2026-м прибавила еще 6,6%.

Администрация США в прошлом году угрожала ввести пошлины на медь — сейчас они составляют 10%. В ожидании этих мер американские трейдеры активно заполняли склады, что привело к аномальной разнице в ценах между Лондонской и Чикагской биржами: на пике премия в США достигала рекордных $2500 за тонну.

Дополнительный спрос создают центры обработки данных. Только на проект Stargate — глобальную сеть суперкомпьютеров от OpenAI, Oracle, SoftBank и MGX — потребуется 300 тыс. тонн меди.

Ранее сообщалось, что аналитики компании «Эйлер» спрогнозировали рост мировых цен на медь в 2026 году на 24% по сравнению с показателями 2025-го. По оценкам экспертов, средняя стоимость металла в текущем году достигнет $9 916 за тонну, что на 8% выше уровня 2024 года.