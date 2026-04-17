ФТС ответила на претензии о повышении пошлин на импортные товары

Поставка товаров, произведенных в недружественных странах, через страны ЕАЭС не является основанием для их провоза через границу на общих основаниях. Об этом в комментарии ТАСС сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Таким образом ведомство ответило на публикации СМИ, в которых говорилось о неизбежном росте цен на многие товары из-за складывающейся в последние месяцы практики. Речь идет о начислении повышенных пошлин на многие категории импорта.

Пресс-служба ведомства оправдала действия таможенников постановлением правительства от 7 декабря 2022 года, устанавливающего повышенные ставки в отношении ряда товаров и действующего до конца 2027 года. Обход введенных ограничений, указали в ФТС, влечет за собой угрозу для поступления денежных средств в федеральный бюджет в полном объеме, а также «создает неравные конкурентные условия».

Подорожать из-за новых пошлин могут, в частности, популярные бренды одежды и косметика. Так, для духов и помады из Франции базовая ставка пошлины составляет 6,5 процента, а повышенная — 20 и 35 процентов соответственно. Эксперты ожидают, что в среднем стоимость товаров повседневного спроса может вырасти на 10-15 процентов.

При этом отмечалось, что до последнего момента на границе учитывали разъяснение ФТС от 2023 года, в котором прямо исключается доначисление пошлины в случае, если ввозимая продукция уже приняла статус товара ЕАЭС. Глава практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко подчеркивает, что нынешняя практика идет вразрез с базовыми принципами ЕАЭС и создает правовую неопределенность.

Месяц назад глава Минфина Антон Силуанов, выступая на коллегии ФТС, говорил о необходимости «мобилизовать возможности по формированию доходной части бюджета». По его словам, в части таможенных пошлин у страны имеются хорошие резервы для роста сборов.