Песков заявил о долгом восстановлении баланса на рынке нефти

Последствия конфликта на Ближнем Востоке вызвали хрупкость мирового рынка нефти, значительная часть добычи оказалась выведена из оборота, потребуется время для восстановления.

Последствия конфликта на Ближнем Востоке оказывают серьезное влияние на мировые энергетические рынки, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью India Today подчеркнул, что выпавшие объемы нефти из Персидского залива нельзя заместить одномоментно.

Он отметил: «Треть добычи нефти в Персидском заливе выведена из оборота. Мировой рынок нефти становится очень хрупким и уязвимым. И, конечно же, потеря этого значительного объема приводит к очень негативным последствиям. И это нельзя компенсировать в одночасье. Потребуется время, чтобы восстановить баланс на нефтяном рынке. Поэтому мы увидим негативные последствия этой ситуации».

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупреждали о длительных экономических последствиях из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе, несмотря на объявленное перемирие между США и Ираном.

