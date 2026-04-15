Заморозки нанесли рекордный ущерб родине шампанского

Заморозки уничтожили 40 процентов почек в виноградниках Шампани. Это сильнейший ущерб, который понес винодельческий регион за последние 23 года, пишет Le Figaro со ссылкой на Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC).

Больше почек погибло только в 2003 году — тогда масштабы бедствия достигли 45 процентов. В этом году заморозки пришли вовремя и не были для виноградарей неожиданностью, однако почки распустились почти на три недели раньше обычного. Ввиду этого ущерб был неизбежен. Эксперты не спешат с оценкой будущих потерь урожая, поскольку виноградные лозы еще не до конца сформировались. Вдобавок на объемы урожая будут влиять погодные условия — вплоть до времени его сбора.

Прежде в Международной организации винограда и вина (OIV) отмечали продолжительное сокращение объемов производства вина. На фоне экстремальных погодных явлений, которые представляют собой чередующиеся периоды засухи, ливней и заморозков показатели остаются ниже среднего с 2023 года.