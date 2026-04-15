Мелони высказалась об экономическом давлении на Россию

Рим продолжит оказывать на Россию экономическое давление в рамках «Большой семерки» (G7) и Евросоюза, заявила на брифинге премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в среду, 15 апреля, глава кабмина провела переговоры с Владимиром Зеленским, обсудила с ним текущие вопросы международной повестки.

«Италия намерена сыграть свою роль в достижении совместных решений, которые бы уважали суверенитет Киева и обеспечивали сплоченность евроатлантического альянса», — подчеркнула Мелони.

По ее словам, Рим продолжит продвигать меры экономического давления на Москву в рамках международных организаций.

Ранее сообщалось, что 10 июля 2025 года Мелони призвала страны ЕС усилить давление на российскую сторону с помощью ограничительных мер.

14 апреля 2026 года премьер отметила, что экономическое давление на Россию остается «самым эффективным оружием» для урегулирования кризиса на Украине.

Мелони высказалась о возможности закупки российского газа

Глава кабмина отметила, что Брюсселю не следует в настоящий момент менять политику в отношении закупок газа у РФ, несмотря на трудности на мировых энергетических рынках.